Як правильно зняти показники лічильника електрики: що треба знати про різні зони споживання

Пристрої бувають різними, і з цим є свої нюанси

Щомісяця українці мають вчасно передавати показники лічильників, щоб уникнути боргів та високих цифр у платіжках за комунальні послуги. При цьому важливо не тільки зробити це своєчасно, а й записати потрібну цифру, що у разі лічильників за електрику може спричинити плутанину.

Про нюанси лічильників електрики та про те, як не заплутатися в їхніх показниках, йдеться в інструкції ДТЕК.

Одними з найпопулярніших в Україні лічильників є індукційні. Вони виводять показники на механічний барабан і рахують дані про споживання лише в одній зоні.

Попри недоліки, вони все ще продовжують використовуватися через стійкість до перепадів напруги.

На табло таких лічильників може виводитись 6, 7 або 8 цифр, проте треба записувати лише цілу цифру без того, що виводиться після коми.

Електронні лічильники бувають дво- і тризонними, тобто дозволяють економити на електриці завдяки обчисленню споживання електрики не під час пікових навантажень.

Тобто за спожиту вночі електроенергію доведеться заплатити лише половину вартості. Про те, як обчислюється вартість електрики на тризонних лічильниках, можна подивитися нижче.

Щоб дізнатися, як позначаються режими дня та ночі на лічильниках, необхідно подивитися в інструкцію, однак у найбільш популярних моделях це виглядає так:

NiK. "День" — "Т11" або "Т1", "ніч" — "Т12" або "Т2";

GAMA. "День" — "1.5.8.1", "ніч" — "1.5.8.2";

СТК. "День" — "Е1", "ніч" — "Е2".

Як повідомлялося раніше, дані лічильника електроенергії можна передати онлайн. При цьому для цієї процедури існує кілька варіантів.