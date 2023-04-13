Четвергова сіль: коли та як готувати "магічну спецію"

Така сіль вважається дуже потужним оберегом

Чистий четвер у 2023 році в Україні припадає на 13 квітня. За традицією цього дня не лише наводять лад у своїх оселях, готуються до великого свята та печуть паски. Лише один раз на рік — у Чистий четвер напередодні Великодня готують четвергову сіль.

За повір’ями, така сіль має цілющі властивості, а також служить потужним оберегом. Розповідаємо, як приготувати чорну четвергову сіль в домашніх умовах.

Четвергова сіль — церковне значення та народні традиції

Це запечена спеціальним чином чорна сіль, що, за повір’ями, наділена особливим релігійним змістом. Вона згадується у Старому Завіті. Пророк Єлисей застосував її для очищення від гіркоти водного джерела у місті Ієрихон. Він помолився Богові і кинув сіль у воду. Тоді вода стала придатною для пиття.

Етнографи вважають, що сіль спалювали і використовували як оберіг ще в дохристиянській традиції. Знахарі здавна лікували нею шкірні захворювання та використовували її для ворожіння та захисту від негативної енергії.

Як та для чого готувати четвергову сіль

Під час приготування четвергової солі слід дотримуватися певних правил. У домівці повинно бути чисто, затишно та мирно. Після приготування, у неділю на Великдень, сіль несуть до церкви та освячують разом з іншими продуктами та використовують за необхідністю до наступного Чистого четверга.

Ось кілька способів застосування четвергової солі в господарстві та народній магії:

Дрібку четвергової солі додають у купіль немовляти, щоб малюк був здоровий і до нього не чіплялися болячки.

Таку сіль тримають на столі, щоб у будинку завжди був достаток.

У поїздку можна насипати четвергової солі в маленький мішечок і приколоти до одягу, щоби все пройшло успішно і без проблем.

Від сварок у родині кладуть мішечок четвергової солі у ліжко.

Четвергову сіль додають у воду для вмивання, щоб надовго зберігати красу.

Дослідники народних звичаїв повідомляють, що четвергову сіль використовували як засіб від усіх недуг цілий рік, часто зберігаючи її за божницею (на полиці з іконами на покутті).

Найпростіший рецепт четвергової солі

Щоб приготувати сіль з борошном, знадобиться 1 кг кухонної солі та 10 столових ложок житнього борошна. Що важливо, під час приготування солі використовувати треба дерев'яну ложку, важку чавунну сковороду і щільний полотняний мішечок для зберігання готової солі.

Сіль насипають на чисту суху сковороду, додають борошно та перемішують дерев'яною ложкою за годинниковою стрілкою. Сковороду нагрівають, і продовжуючи помішувати сіль, тричі читають над нею молитву "Отче наш" або спеціальну — для солі "Чистий Четвер, від черв'яків і від всякого зла збережи і помилуй". Коли борошно та сіль почорніють, сковороду з вмістом залишають остигати. Після – четвергову сіль насипають у мішечок і щільно зав'язують. А ще таку сіль можна зарядити на залучення грошей і удачі.