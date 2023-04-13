Негативно впливають на своїх сусідів: які квіти не можна садити біля овочів

Таке сусідство тільки зашкодить вашому врожаю

Квітник, що межує з городом, — це не завжди хороша ідея. Все тому, що деякі квіти можуть не підходити для ваших овочевих рослин, а значить, заважатимуть їхньому гарному зростанню.

Є три види квітучих рослин, які не слід висаджувати поряд з овочами, пише santeplus. Вони забиратимуть у овочів корисні речовини, а також можуть отруювати своїх сусідів. Коротко кажучи, хорошого врожаю вам не бачити.

Які квіти не можна садити поряд з овочами

Не садіть на городі великі квіти

Деякі квіти через свій великий розмір можуть затінювати овочеві рослини і тим самим перешкоджати їхньому гарному зростанню. Якщо взяти як приклад соняшник, хоч він і ефективно приваблює комах-запилювачів, він підходить не для всіх овочевих рослин. Насправді завдяки своєму великому стеблу, соняшник може перешкоджати росту низьких рослин, які потребують сонця.

Не садіть квіти, які швидко ростуть на городі

Деякі квіткові рослини швидко ростуть, і тому їх листя стає густим. Потім ці рослини можуть перешкоджати попаданню світла на овочі, вирощені на городі, і цим перешкоджати їх правильному зростанню.

Не садіть певні цибулинні квіти на городі

Вирощування певних цибулинних квітів у вашому городі може не вплинути на ваш урожай, але може спричинити занепокоєння, особливо якщо ці цибулинні посаджені поряд з цибулинними овочами. Банально, але ви можете їх сплутати та з’їсти. А деякі з квіткових цибулин – отруйні.

Раніше "Телеграф" писав, коли сіяти помідори на розсаду до висадки у ґрунт. Названо кількість днів для різних сортів.