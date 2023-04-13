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Негативно впливають на своїх сусідів: які квіти не можна садити біля овочів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Які квіти не можна садити поряд з овочами
Які квіти не можна садити поряд з овочами. Фото pexels.com

Таке сусідство тільки зашкодить вашому врожаю

Квітник, що межує з городом, — це не завжди хороша ідея. Все тому, що деякі квіти можуть не підходити для ваших овочевих рослин, а значить, заважатимуть їхньому гарному зростанню.

Є три види квітучих рослин, які не слід висаджувати поряд з овочами, пише santeplus. Вони забиратимуть у овочів корисні речовини, а також можуть отруювати своїх сусідів. Коротко кажучи, хорошого врожаю вам не бачити.

Які квіти не можна садити поряд з овочами

  • Не садіть на городі великі квіти

Деякі квіти через свій великий розмір можуть затінювати овочеві рослини і тим самим перешкоджати їхньому гарному зростанню. Якщо взяти як приклад соняшник, хоч він і ефективно приваблює комах-запилювачів, він підходить не для всіх овочевих рослин. Насправді завдяки своєму великому стеблу, соняшник може перешкоджати росту низьких рослин, які потребують сонця.

  • Не садіть квіти, які швидко ростуть на городі

Деякі квіткові рослини швидко ростуть, і тому їх листя стає густим. Потім ці рослини можуть перешкоджати попаданню світла на овочі, вирощені на городі, і цим перешкоджати їх правильному зростанню.

  • Не садіть певні цибулинні квіти на городі

Вирощування певних цибулинних квітів у вашому городі може не вплинути на ваш урожай, але може спричинити занепокоєння, особливо якщо ці цибулинні посаджені поряд з цибулинними овочами. Банально, але ви можете їх сплутати та з’їсти. А деякі з квіткових цибулин – отруйні.

Раніше "Телеграф" писав, коли сіяти помідори на розсаду до висадки у ґрунт. Названо кількість днів для різних сортів.

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