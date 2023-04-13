Допомагають позбутися шкідників і не тільки: які квіти стануть чудовими сусідами овочам
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ці рослини тільки покращать ваш урожай
Багато дачників часто комбінують город і квітник, особливо якщо ділянка не дуже велика. Якщо ви один із них, то пам’ятайте, що не всі квіти є добрими сусідами для овочів. Яке сусідство може нашкодити — ми вже писали раніше, а тепер поговоримо про ті кольори, які дозволяється.
Щобільше, ці квіти навіть дуже корисні для овочів, пише santeplus. Деякі навіть рекомендуються для захисту вашого городу від паразитів і шкідників. Ну і куди ж без залучення запилювачів для збирання гарного врожаю.
Які квіти можна вирощувати з овочами?
- Чорнобривці — це однорічна квітуча рослина незамінна на городі. Вони відлякують білокрилку та попелицю. На додаток до цього, їх коріння ефективне у санації ґрунту та поліпшенні його структури. Чорнобривці — хороший компаньйон для часнику, цибулі, цибулі-порею, помідорів і навіть картоплі.
- Огірочник — ця їстівна однорічна рослина приваблює комах-запилювачів і відлякує гусениць та слимаків.
- Настурція — ця їстівна квітка, яку легко доглядати, приваблює попелицю, через що шкідник нападає на неї, залишаючи ваші овочі в спокої. Настурція може супроводжувати кабачки, картопля, капусту чи огірки.
- Їстівна хризантема — ця рослина ідеально підходить для залучення запилювачів. Це дозволяє покращити врожай городу та фруктового саду. Крім цього, ці квіти допомагають позбутися комах-шкідників, таких як мухи та гусениці.
Раніше "Телеграф" писав, коли сіяти помідори на розсаду до висадки у ґрунт. Названо кількість днів для різних сортів.