Допомагають позбутися шкідників і не тільки: які квіти стануть чудовими сусідами овочам

Ці рослини тільки покращать ваш урожай

Багато дачників часто комбінують город і квітник, особливо якщо ділянка не дуже велика. Якщо ви один із них, то пам’ятайте, що не всі квіти є добрими сусідами для овочів. Яке сусідство може нашкодити — ми вже писали раніше, а тепер поговоримо про ті кольори, які дозволяється.

Щобільше, ці квіти навіть дуже корисні для овочів, пише santeplus. Деякі навіть рекомендуються для захисту вашого городу від паразитів і шкідників. Ну і куди ж без залучення запилювачів для збирання гарного врожаю.

Які квіти можна вирощувати з овочами?

Чорнобривці — це однорічна квітуча рослина незамінна на городі. Вони відлякують білокрилку та попелицю. На додаток до цього, їх коріння ефективне у санації ґрунту та поліпшенні його структури. Чорнобривці — хороший компаньйон для часнику, цибулі, цибулі-порею, помідорів і навіть картоплі.

Огірочник — ця їстівна однорічна рослина приваблює комах-запилювачів і відлякує гусениць та слимаків.

Настурція — ця їстівна квітка, яку легко доглядати, приваблює попелицю, через що шкідник нападає на неї, залишаючи ваші овочі в спокої. Настурція може супроводжувати кабачки, картопля, капусту чи огірки.

Їстівна хризантема — ця рослина ідеально підходить для залучення запилювачів. Це дозволяє покращити врожай городу та фруктового саду. Крім цього, ці квіти допомагають позбутися комах-шкідників, таких як мухи та гусениці.

Раніше "Телеграф" писав, коли сіяти помідори на розсаду до висадки у ґрунт. Названо кількість днів для різних сортів.