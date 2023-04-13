Поради, що збережуть бюджет: чим замінити яйця у випічці

Безліч рослинних аналогів, що виконають у тісті ті ж функції

Вартість яєць – не єдина причина шукати їм альтернативу. Завжди актуальними є алергія, особлива дієта чи веганство. До речі, навіть великодню паску можна приготувати без яєць.

На сайті Євгена Клопотенка розповіли, навіщо в тісті яйця та чим їх замінити в кожному окремому випадку. Способів чимало, тому кожен знайде собі підходящий замінник.

Навіщо в тісті яйця

Вони виконують декілька важливих завдань. По-перше, вони — натуральні емульгатори, що сполучають та утримують усі складові разом. Також яйця вміють затримувати в продуктах повітря, створюючи для нього крихітні "кишеньки", тому тісто з яйцями буде пухкішим.

Також вони додають тісту вологи. Чим їх більше у рецепті, тим менше іншої рідини додається до випічки. Шукаючи замінники, на це теж треба зважати.

Смак і естетика: яйця роблять випічку дуже привабливою. Зокрема, саме збитими яйцями змазують поверхню випічки, щоб вона апетитно вилискувала.

Чим замінити яйця

Є чимало замінників, серед них фруктове пюре, насіння, вівсянка тощо. Кожен із них підходить в кожному окремому випадку.

Бананове пюре

Банан перетираємо та додаємо у страву. У кількості орієнтуйтесь на розмір яйця. Але майте на увазі — банани достатньо солодкі, можливо варто зменшити кількість цукру у тісті. Випічка з бананами матиме характерний присмак, а ще стане більш щільною та вологою. Подібним чином працюватиме і пюре авокадо.

Насіння льону

Його слід подрібнити у кавомолці. Замість одного яйця додавайте 1 столову ложку пудри з льону, попередньо розчинивши її у 3 столових ложках води. Добре розмішуємо з водою і даємо постояти. Консистенція такого розчину буде нагадувати сире яйце.

Від льону у випічці з’явиться приємний горіховий посмак, а текстура буде більш щільною. Можна використовувати й насіння чіа.

Газована вода

Забезпечить насичення тіста повітрям, випічка буде пухкою та легкою. Близько 60 грамів газованої води замінить 1 яйце. Але важливо ще й орієнтуватись на звичну густину страви, яку готуєте. До речі, тонесенькі млинці з газованою водою будуть ще й мереживними.

Рисове борошно

Чудово працює як загущувач та гарно скріплює інгредієнти. Розчиніть його у теплій воді, орієнтуйтесь на густину та об’єм яйця. Подібним чином діє і перемелена вівсянка. Додайте до неї води, дайте набухнути й можна вливати у тісто.

Крохмаль

Підійде як кукурудзяний, так і картопляний. Замість 1 яйця беріть 1 ст. ложку кукурудзяного крохмалю і 2 ст. ложки води — це приблизна кількість, головний орієнтир – яйце. Якщо вам видається, що розчин загустий чи зарідкий, змініть пропорції. Але як завжди, перемішайте до однорідності, а тоді уже долучайте в суміш для тіста. Картопляного крохмалю, зазвичай, треба трішки більше.

Для блиску випічки

Змастіть пироги простою водою з цукром або підсолодженим молоком. А для жовтого відтінку випічки можна використати цедру цитрусових, куркуму чи морквяний сік за смаком.

Глазур до великодніх пасочок традиційно теж готують зі збитого яєчного білка. Але і цього можна уникнути — є рецепти на желатині, з додаванням вершків і навіть згущеного молока.