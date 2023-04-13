Урожаю заздритимуть сусіди: яку процедуру потрібно зробити перед посадкою капусти

Існує кілька методів, кожен з яких має свої переваги

Квітень — чудовий час, щоб зайнятися посадкою капусти. Однак, щоб отримати хороший урожай цієї овочевої культури та бути на 100% впевненими у здорових плодах, перед посадкою необхідно замочувати насіння капусти у двох рідинах.

Замочування насіння – процедура, яка допомагає вирощувати здорові саджанці овочів із міцною імунною системою, пише Sadogorod.club. Це універсальний спосіб, що допомагає прискорити процес росту капусти.

У чому замочити насіння капусти перед посадкою у ґрунт

Гаряча вода. Підготуйте ємність, яка може утримувати температуру. Покладіть насіння капусти в мішок із марлі. Залийте насіння водою: температура 50 градусів. Зачекайте 20 хвилин. Потім обдайте посадковий матеріал холодною водою.

Підготуйте ємність, яка може утримувати температуру. Покладіть насіння капусти в мішок із марлі. Залийте насіння водою: температура 50 градусів. Зачекайте 20 хвилин. Потім обдайте посадковий матеріал холодною водою. Алое. Візьміть ємність і введіть по дві великі ложки води кімнатної температури і соку алое, розмістіть насіння. Залиште так на 18 годин. Потім промийте насіння.

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