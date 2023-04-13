Жодна плодожерка не страшна: що посадити біля яблуні, щоб зберегти врожай

Щоб уберегти врожай від плодожерки, необов’язково використовувати хімію

Плодожерка — це один із найлютіших ворогів усіх фруктових дерев, а особливо яблунь. Якщо не позбутися її вчасно, вона може знищити до третини врожаю. Досвідчені садівники відзначають, що для того, щоб відлякати плодожерку, досить просто посадити біля дерева деякі рослини.

Як зазначає портал prostoway, шкідники цих рослин дуже бояться, що означає, що плодожерка навіть не наблизиться до ваших яблунь. Що це за рослини – читайте далі.

Як захистити яблуню від плодожерки

Спробуйте посадити під яблунями кущі пижма або полину, і ви побачите, що шкідники обходитимуть фруктові дерева стороною. Щобільше, з полину можна приготувати настій, яким можна окропити яблуні. Візьміть 100 г сухої трави, залийте 1 л окропу і наполягайте протягом 4 годин. Після цього рідину розведіть у 7-10 л води та обробіть уражені павутиною ділянки дерева.

Також корисним буде в саду посадити клени. Все тому, що це дерево виділяє фітонциди, що захищають яблуні від плодожерки. Однак важливо не допускати, щоб дерево виросло понад 1 м заввишки.

Раніше ми розповідали про старий, проте дуже ефективний дідівський спосіб прогнати з саду попелицю. Щоб не використовувати зайвий раз хімію, можна приготувати натуральний домашній розчин проти цих шкідників. Основна його "фішка" полягає в тому, що він не тільки знищить попелицю, а й підлікує постраждалі рослини.