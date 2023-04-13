Чим підгодувати кущі смородини, щоб ягоди були розміром з черешню

Ця запашна ягода любить натуральні підживлення

Оскільки після зими рослина потребує поживних речовин, її потрібно удобрити правильним підживленням. Смородина любить натуральні підгодівлі, які досить просто приготувати.

Щоб зміцнити імунітет куща смородини та отримати багатий урожай, її необхідно добре підгодувати навесні, як тільки сад остаточно звільниться від снігу, пише radiotrek.

Чим і як підгодувати смородину

В якості підгодівлі використовуємо картопляну шкірку, яка має корисні речовини, включаючи калій, вітамін B, магній, натрій, глюкозу, аскорбінову кислоту і невелику кількість фосфору.

Просто розкидаємо картопляну шкірку під кущами смородини і присипаємо шаром компосту, або перетираємо шкірку в порошок і посипаємо ґрунт. На один кущ іде приблизно 1 л добрива.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змусити плодоносити грушу. Запобігти проблемі можна за допомогою деяких хитрощів з гілками плодового дерева.

Також ми писали, як підвищити врожайність полуниці у п’ять разів – рецепт корисного розчину на основі борної кислоти та марганцівки.