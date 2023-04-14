Сходження благодатного вогню 2023 року в Єрусалимі: де і коли дивитися онлайн-трансляцію

Благодатний вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового

У Велику суботу, 15 квітня, в єрусалимському храмі Гробу Господнього відбудеться щорічна урочиста церемонія сходження Благодатного вогню. Церемонія розпочнеться близько 12:30 за київським часом. За традицією вона відбуватиметься у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.

Сходження Благодатного вогню можна було спостерігати онлайн, оскільки весь світ здійснюватиме трансляція з храму.

Церемонія сходження Благодатного вогню у 2023-му році: особливості

У 2023 році присутність віруючих у Храмі Гробу Господнього буде обмежена до 2000 осіб. Це з загостренням ізраїльсько-палестинського протистояння. Заходи безпеки навколо храму будуть посилені: поблизу буде близько 200 поліцейських, а вулиці довкола перегородять блокпостами.

Онлайн-трансляція сходження Благодатного вогню:

Трансляцію сходження благодатного вогню 2023 можна буде переглянути на YouTube о 12:30 за київським часом.

Що означає Благодатний вогонь

Благодатний вогонь у перекладі з грецької мови має значення Святе світло. Так називається вогонь у великодній церемонії виносу запалених свічок із Гробу Господнього (кувуклії).

Цей вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового. А винесення Благодатного вогню в Єрусалимі уособлює вихід із Гробу "Світла Істинного" – воскреслого Спасителя Ісуса Христа. Його поява напередодні Великодня за молитвами патріарха, духовенства та паломників вважають "дивом сходження Благодатного вогню".

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