Чи можуть помідори стати ніякими за смаком через частий полив: досвідчений садівник дав відповідь

Експертка із садівництва розвінчала популярний міф про вирощування томатів

Помідори – обов’язкова культура на городі будь-якого досвідченого дачника. Томати вимагають не лише певних добрив, а й правильного поливу. Причому перебір чи недобір вологи може зіпсувати врожай.

Існує думка, що нібито помідори виростають ніякими за смаком через частий полив. Це твердження називає міфом експертка з садівництва Настя Васильчишина, пише Express.

Як пояснює садівниця, смак плодів переважно залежить від сорту й умов вирощування. Тому навряд чи частий полив культури спричинить несмаковість томатів. Проте кожному городнику важливо знати, як часто поливати помідори.

Експертка рекомендує уникати надмірних щоденних поливів, оскільки це може призвести до хвороб та загнивання коренів. Але й повне висихання ґрунту допускати не можна.

За словами садівниці, помідори досить водолюбні та потребують регулярного поливу для підтримки росту стебел, формування квітів і плодів. Щоб не перестаратися з вологою, просто давайте верхньому шару ґрунту висохнути між поливами, а ще не допускайте заболочування.

Як часто потрібно поливати томати на городі? Експертка радить навесні та на початку літа, коли температура помірна, поливати помідори один раз на тиждень. Але в пік літньої спеки помідорам потрібно більше води, тому збільште кількість разів до 2-4 на тиждень.

Також Васильчишина зазначила, що городникам слід звертати увагу на стан ґрунту. Регулярний полив, за її словами, особливо важливий у період плодоношення, оскільки посуха може призвести до розтріскування плодів.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке підживлення прискорить зростання томатів. А ще ми писали, які добрива лише занапастять урожай помідорів.