Велика субота 2023: що категорично заборонено робити перед Великоднем, щоб не втратити удачу

Дізнайтеся, чому віряни називають цю суботу Тихою

День перед світлим святом Великодня називається Велика (Страсна) субота. У 2023 році вона випадає на 15 квітня, і, так само як і будь-який день Страсного тижня, має свої традиції та заборони.

Велику суботу християни називають Тихою, оскільки цього дня припиняються усі господарські роботи — як у самій оселі, так і на городі. Цього дня віряни згадують поховання Сина Божого Ісуса Христа та його находження у труні.

Також у Велику суботу мільйони людей у світі чекають на сходження Благодатного вогню, який також називають Святим світлом. 15 квітня церемонія традиційно відбуватиметься у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.

Віряни освячують у храмах яйця та паски до святкового столу, прощають один одного та роздають милостиню. Завершується Великий піст – у Велику суботу дозволено їсти хліб, воду, фрукти у сирому чи готовому вигляді.

Що не можна робити 15 квітня у Велику суботу

Оскільки ця субота називається Тихою, не можна сваритися, розважатися, вдаватися до тілесних втіх.

Полювати і рибалити.

Займатися домашніми справами, але не заборонено пекти паски та фарбувати яйця – пробувати до неділі їх не можна.

Вживати алкоголь.

Ходити на цвинтар, бо цього дня вшановують лише Христа.

Виносити щось з дому, навіть сміття, оскільки вважають, що цією дією людина може позбавити себе удачі та благополуччя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українці святкуватимуть Великдень в умовах воєнного стану у різних містах України. Більшість храмів та священників дозволять освячувати кошики у суботу, 15 квітня.