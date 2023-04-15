Зникне без сліду: як прибрати жирну пляму без прання

Ці засоби працюють навіть із застарілими забрудненнями

Усі ми стикалися із ситуацією, коли спроба залишатися в чистому одязі провалювалася і на речі потрапляли жирні продукти. Не завжди є умови моментально обробити пляму що з’явилася, а в поїздках може бути відсутня можливість випрати річ.

На щастя, є засоби боротьби з жирними плямами, які не вимагають прання та працюють навіть із не дуже свіжими забрудненнями. Ось що ви можете зробити, щоб позбутися жирної плями.

У найближчій аптеці придбайте гліцерин. Нанесіть його на пляму і залиште на 30 хвилин. Через пів години протріть це місце вологим ватним диском або змоченою у воді чистою ганчіркою.

Ще один спосіб виведення жирних плям — суміш нашатирного спирту та скипидару. Отриману суміш потрібно нанести на пляму ватним диском та залишити на 3 години. Потім промийте проблемну ділянку.

Нагадаємо, що перед застосуванням того чи іншого засобу, його варто перевірити на маленькій непомітній ділянці тканини, щоб запобігти псуванню одягу.

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