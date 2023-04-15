Сходження Благодатного вогню: як це було 2023 року (фото)

Захід транслювався на весь світ

Щорічно за день до Великодня в Єрусалимі відбувається урочиста церемонія сходження благодатного вогню. Цього року Велика субота випала на 15 квітня, заходи розпочалися о 12:30 за київським часом, а благодатний вогонь зійшов о 14:55.

"Телеграф" показує, як відбувалася сьогоднішня церемонія. Варто зазначити, що у 2023 році на тлі загострення ізраїльсько-палестинського протистояння відвідин Храму Гробу Господнього було обмежено до двох тисяч осіб, а безпеку забезпечували близько двохсот поліцейських.

Як і в інші роки трансляція заходів велася на весь світ.

Сходження благодатного вогню. Фото twitter.com/DavidSaranga

Фото twitter.com/DavidSaranga

Фото twitter.com/DavidSaranga

Фото twitter.com/DavidSaranga

Фото twitter.com/DavidSaranga

Фото twitter.com/DavidSaranga

Фото twitter.com/Israel

Фото twitter.com/Israel

Фото twitter.com/Israel

Фото twitter.com/Israel

Фото twitter.com/Israel

Фото twitter.com/Israel

Як відомо, церемонія є символом виходу воскреслого Ісуса Христа з Гробу "Світла Істинного".

Його поява напередодні Великодня за молитвами патріарха, духовенства та паломників вважають "дивом сходження Благодатного вогню".

Як повідомлялося раніше, цього року в Україні Великдень святкуватимуть в умовах воєнного часу, тобто вірянам доведеться врахувати, що в містах діятиме комендантська година, а вулиці посилено патрулюватимуться. Крім того, місцева влада закликає стежити за сигналами повітряних тривог і не наражати себе на невиправданий ризик.