Христос Воскрес! Ектор Хіменес-Браво, Решетник та інші зірки привітали українців з Великоднем-2023 (фото, відео)

Українці відзначають світле та довгоочікуване свято Великодня

У неділю, 16 квітня, християни східного обряду святкують світле Христове Воскресіння, або Великдень. Для багатьох цей день є найважливішим серед релігійних свят.

Попри війну з російськими окупантами, українські зірки не відмовляються від традицій і шанують пам'ять Світлого Воскресіння Христового. Григорій Решетник, Світлана Тарабарова, Ектор Хіменес-Браво, Наталія Могилевська, Камалія та інші відомі люди привітали православних вірян з Воскресінням Христовим-2023.

Українські зірки вітають з Великоднем 2023

Григорій Решетник

"Вітаємо вас з Великоднем. Нехай цей рік подарує всім українцям перемогу, злагоду, мир та щастя. З любов’ю, Reshetnik Family", — написав телеведучий в Інстаграмі, де виклав фото з родиною. Освячувало великодні кошики подружжя з дітьми в Івано-Франківську.

Камалія

Співачка, яка на днях шокувала новиною про розлучення з мільярдером Мохаммадом Захуром, опублікувала в соцмережі спільні фото зі вже ексчоловіком та двома дочками. "Світло завжди перемагає темряву! Правда завжди перемагає брехню! Христос воскрес! Воістину воскрес!", — написала 45-річна зірка в Інстаграмі.

Світлана Тарабарова

Співачка, яка ось-ось має народити третю дитину, подякувала українським захисникам за те, що в цей день українці можуть бути вдома з'їсти смачну пасочку і обійняти близьких людей.

Ектор Хіменес-Браво

"Великдень — це символ перемоги життя над смертю, добра над злом, правди над брехнею. Йде 417 день нашої боротьби з ненаситним сусідом, і, можливо (в що я хочу вірити та вірю), цей день стане початком кінця. Кінця війни, смертей і страждань. Життя має перемогти смерть, а ми маємо перемогти ворога. І крапка", — написав відомий шеф-кухар в соцмережі. Також кулінар не забув про традицію биття великодних яєць.

Наталія Могилевська

Українська співачка звернулась до українців, привітала їх на відео зі світлим святом і побажала перемоги нам всім. "Тепле сімейне свято. В Україні, де сьогодні дуже багато сімей. Я хочу побажати усім щастя, хочу побажати усім любові, хочу побажати усім нам перемоги! Щоб ми не боялися бути сміливими, могли жити, бути щасливими і продовжували народжувати. З великим святом вас всіх! І перемоги нам".

Леся Никитюк

"Христос Воскрес! Зі світлим святом Великодня! Нехай ангел охоронець оберігає вас від усіх негараздів. Думки нехай будуть світлими, а щастя в дім приходить із кожним новим світанком. Миру вашому дому, перемоги нашій Україні!", — написала телеведуча в Інстаграмі.

Як повідомляв раніше "Телеграф", 15 квітня в Єрусалимі відбулася щорічна церемонія сходження Благодатного вогню. Ця священна подія у Храмі Гробу Господнього символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового. Більше фото з цієї події дивіться у попередньому матеріалі.