Як не можна поливати рослини: часта помилка перекреслить усю працю на ділянці

Лити воду на листя або під корінь – часта дилема городників

При вирощуванні квітів, овочів та інших рослин на ділянці важливо приділити увагу поливу. І йдеться не лише про те, щоб давати культурам достатню кількість вологи, тим самим помідорам. Має значення, як саме ви поливаєте рослину.

Лити воду зверху на листя чи під корінь? Відповідь на це запитання дає садівниця-блогерка Сабріна (@sabrina.sustainable.life у TikTok) у матеріалі видання Mirror.

За словами експертки в садівництві, дачники часто припускаються серйозної помилки. Суть промаху полягає в тому, щоб поливати квіти та інші рослини зверху. Як стверджує Сабріна, така звичка може сприяти бактеріальним та грибковим захворюванням.

Як правильно поливати рослини? Садівниця рекомендує лити воду біля основи. А ось намокання листя краще уникати. Ця поширена помилка веде до передчасної загибелі рослин, підкреслила Сабріна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що час доби не менш важливий у випадку з поливом рослин на ділянці. Ідеальні години прискорять зростання культур і допоможуть дачникам отримати розкішний урожай.