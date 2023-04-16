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Як виростити солодку і соковиту полуницю: внесіть це під кожен кущ

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Полуниця має корисні властивості та приємний смак Новина оновлена 16 квітня 2023, 14:59
Полуниця має корисні властивості та приємний смак. Фото freepik.com

Щоб отримати добрий урожай полуниці, її потрібно підгодовувати та вчасно поливати

Підгодовувати полуницю у весняний сезон необхідно для того, щоб рослина повноцінно зростала, розвивалися великі ягоди та виходив добрий урожай. Щоб отримати найкращі результати, полуницю необхідно правильно підгодовувати та вчасно поливати.

Особливої уваги вимагають підживлення, які вносять під полуничні кущі. Саме навесні вони вважаються найважливішими, пише bb.lv. Розумно буде використовувати потрібні поживні речовини для того, щоб полуниця одразу наситилася всім необхідним.

Чим підгодувати полуницю навесні

Щоб підгодувати полуницю у весняний період, приготуйте розчин для поливу з 10 л води та 1 столової ложки нітроамофоски. Внесіть під кожен кущ 0,5 л. Також варто звернути увагу на натуральні підживлення. Наприклад, на основі кропиви.

Підгодівля з кропиви для полуниці

У заповнене до країв кропивою відро заливаємо воду і даємо настоятися 4 дні. Розводимо настій 1:10 і розпочинаємо полив: по 0,5 л під кожен кущ 1 раз на 30 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підвищити врожайність полуниці у п’ять разів – рецепт корисного розчину на основі борної кислоти та марганцівки.

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#Полуниця #Кропива #Сад #Город