Що потрібно робити, щоб огірки не виросли гіркими: один важливий нюанс

Досвідчена городниця поділилася секретами розкішного врожаю огірків

Огірки — обов’язкова рослина на будь-якій дачній ділянці. Поширена проблема із цією культурою – гіркий смак. Запобігти цьому допоможе рясний полив.

Про це розповіла блогерка-городниця Юлія Спасібова на одному з каналів у Youtube. Експертка поділилася лайфхаками, які допоможуть отримати гарний урожай огірків.

Правило перше – висаджуйте огірки лише тоді, коли немає ризику заморозків, а температура тримається на рівні вище 10 градусів тепла. Ця культура дуже чутлива до холодів. Ідеальний час для посадки огірків – період із травня до липня. Крім того, Спасібова рекомендує сіяти огірки хвилями кожні два тижні. Так ви зможете постійно отримувати нові плоди аж до перших морозів.

Правило друге – сійте огірки прямо у ґрунт. Так ви точно не травмуєте коріння. На грядці розміщують насіння на відстані 10 см, на шпалерній сітці – 3 см.

Правило третє — рясний полив. Саме ця умова, за словами городниці, є запорукою, що огірки не гірчитимуть. "Чим менше води – тим більш гіркими будуть ваші огірки": підкреслила Спасібова.

Також городниця радить використовувати стимулятор росту, якщо огірки перенесли заморозки. Наприклад, внести гумат калію двічі за сім днів разом із поливом.

Якщо не утворюється зав’язь плодів, то Спасібова ділиться ще одним лайфхаком для врожаю огірків. Експертка радить змішати 2 г борної кислоти зі склянкою гарячої води, влити суміш у 9,5 л холодної води та обприскати рослини по листку.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим підгодувати огірки, щоб отримати більше соковитих плодів. А також ми писали, які овочі не варто садити поряд із огірковими грядками.