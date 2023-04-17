Справжній трюк проти будь-яких бур’янів на ділянці: все необхідне легко знайдеться в будинку

Натуральні інгредієнти допоможуть впоратися з небажаною рослинністю без зайвого клопоту

Бур’яни – найчастіша проблема дачників. Небажані рослини можуть псувати гарний вигляд квітника або розростатися прямо на тротуарних доріжках у дворі. Деякі борються з бур’янами горілкою, але є простіший спосіб.

Щоб позбутися бур’янів, візьміть два підручні інгредієнти — окріп і сіль. Про дієвий лайфхак розповідає chroniclelive.co.uk.

Так, багато садівників використовують для боротьби з бур’янами відбілювач. Однак їдкий хімічний засіб може не вирішити проблему, та й зашкодить навколишній флорі. Натомість краще застосувати натуральні продукти.

Сіль є ефективним засобом від бур’янів, бо зневоднює рослини та порушує їхній водний баланс. Цей продукт точно знайдеться у вашому будинку, що дуже зручно та економно. Досвідчені городники радять обов’язково бути обережними при нанесенні розчину на бур’яни, щоб не пошкодити інші прилеглі рослини. Найкраще суміш солі й гарячої води діє на бур’яни, що ростуть через гравій або тріщини у дорожньому покритті.

Також видаляє бур’яни інша саморобна суміш. Розчин включає ту ж сіль, а ще оцет та рідину для миття посуду. Про лайфхак проти бур’янів раніше розповідав "Телеграф".