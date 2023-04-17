Як виростити томати розміром з кулак: 3 секрети рясного врожаю

Урожаєм великих помідорів наважиться похвалитися не кожен дачник

Ці весняні місяці чудово підходять для посадки різних овочевих культур, включаючи помідори. Це досить примхлива культура, яка навряд чи буде нормально плодоносити без належного догляду.

При посадці помідорів важливо дотримуватися всіх правил агротехніки, пише bb.lv. Щоб мінімізувати ризик отримання поганого врожаю, досвідчені городники наслідують трьом секретам.

1. Обприскування

Обприскувати рослину можна слабким розчином борної кислоти під час цвітіння другої та третьої квіткових кистей. Також помідори можна полити корисним аптечним засобом, про який ми писали раніше.

2. Струшення томатів

Щоб допомогти помідорам якнайшвидше запилитись, слід двічі на день тихенько струшувати кисті томатів.

3. Сильні корені

Міцна коренева система забезпечить якісне плодоношення. Для цього не забувайте мульчувати ґрунт і підгортати рослини.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке корисне добриво для помідорів можна приготувати із чотирьох копійчаних інгредієнтів. Цей засіб чудово підійде і для інших рослин.

Також ми писали, які культури можна сіяти після помідорів. Оскільки томати окислюють ґрунт, його потрібно засівати правильними рослинами.