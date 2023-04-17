Посадіть ці рослини поруч із помідорами — і втратите весь урожай: п’ять сусідів-"вбивць"

Їх категорично не можна садити поряд з томатами у відкритому ґрунті

Сусідів не обирають тільки у світі людей, а на городі і в саду все інакше, і визначають результати врожаю лише городники.

Деякі рослини для помідорів є справжніми ворогами, поряд з якими вони ніколи не будуть рости та давати здорового врожаю. Усього є п’ять сусідів-"вбивць", які можуть стати причиною невдачі з вирощуванням томатів. Про це пише radiotrek.

Що не можна садити поряд із помідорами

Перець Картоплю Баклажани Кукурудзу Цвітну капусту

Помідори — така рослина, яка вимагає високу вологість і тепло. Саджанці добре зростатимуть і розвиватимуться при температурі +22…+25⁰С, а оптимальною вологістю вважається 70-80%.

У період масового плодоношення томатам потрібно більше вологи, а за недостатнього поливу не буде зав’язей, а відповідно – і плодів чекати не доводиться.

Раніше "Телеграф" писав, які культури можна сіяти після помідорів. Оскільки томати окислюють ґрунт, його потрібно засівати правильними рослинами.

Також ми розповідали, яке корисне добриво для помідорів можна приготувати із чотирьох копійчаних інгредієнтів. Цей засіб чудово підійде і для інших рослин.