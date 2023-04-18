Як виростити солодкий буряк: дивовижний лайфхак для городників

Двічі полийте буряк цим розчином і він виросте дуже смачним

Буряк — один із найневибагливіших овочів на городі. Але все ж таки для того, щоб він виріс не дуже великим, але солодким необхідні певні умови та правильне підживлення.

Якщо під час збирання врожаю ви хочете викопати невеликі плоди, при посадці буряків робіть рядки на відстані до 10-12 см один від одного, радять у Telegram-каналі Дача. Сад та город UA.

Крім того, рекомендується кілька разів за сезон підсипати буряки золою. Це потрібно для того, щоб нейтралізувати кислий ґрунт, який не переносить цей коренеплід.

Ну а для того, щоб буряк виріс солодким, поливати його потрібно солоною водою. Розведіть столову ложку солі у відрі води. Перший полив солоною водою проведіть, коли коренеплоди тільки почнуть округлятися, а другий за 25-30 днів до збирання врожаю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, щоб огірки не виросли гіркими.