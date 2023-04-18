Чому помідори тріскаються: названі ключові причини, які псують зовнішній вигляд овочів

Уникайте цих помилок, і ваші помідори будуть кругленькими та цілими

Щоб виростити смачні і красиві овочі, які будуть мати чудовий вигляд в банках з консервацією, потрібно в першу чергу правильно все посадити і якісно доглядати за всім. Як уникнути огірків-гачків, ми вже писали раніше, а тепер розповідаємо, чому можуть тріскатися помідори.

Як зазначає портал prostoway, ключовою причиною тріщин в овочах є різкі перепади вологості, тому при вирощуванні томатів важливо дотримуватись правильного поливу. Однак це ще не все.

Чому помідори тріскаються

По-перше, не зловживайте надмірним поливом. На етапі дозрівання плодів нема потреби в частому поливі, адже таким чином ваші помідори стануть водянистими. Підлаштовуйте полив під температурний режим.

По-друге, контролюйте норму поливу. Під час посухи норма на тиждень становить 10 літрів на кущ, тобто оптимально поливати помідори двічі по 5 літрів на рослину.

І, по-третє, не забувайте мульчувати ґрунт. Якщо літо надто посушливе та спекотне, то помідори не розвиватимуться. При поливі овочі можуть отримати стрес, внаслідок чого їхня шкірка потріскається, тому мульчування — це чудовий спосіб врятувати ваші овочі.

Раніше "Телеграф" писав, які культури можна сіяти після помідорів. Оскільки томати окислюють ґрунт, його потрібно засівати правильними рослинами.

Також ми розповідали, яке корисне добриво для помідорів можна приготувати із чотирьох копійчаних інгредієнтів. Цей засіб чудово підійде і для інших рослин.