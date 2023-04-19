У розсади помідорів жовтіє листя: досвідчені дачники розповіли, що треба робити

Ця проблема досить легко вирішується, головне зрозуміти причину

Щоб розсада виросла гарною і загартованою, їй потрібен догляд і увага, і правильний полив і харчування. На жаль, іноді буває так, що розсада починає "хворіти" — вона може в’янути або витягуватися, а то й у неї може почати жовтіти листя.

Якщо ви помітили, що розсада помідорів почала жовтіти, перше, що потрібно робити, — з’ясувати причину, пише портал prostoway. І лише потім можна приступати до "лікування".

Чому жовтіє розсада помідорів

Найчастіше розсада жовтіє через неправильний догляд. Наприклад, це може означати, що рослинам не вистачає сонячного світла. У такому випадку бажано придбати лампу денного світла або фітолампу. Якщо ж світла надто багато, рослина може отримати опіки – від того вона й жовтіє. У такому разі розсаду слід притінити.

Ще однією причиною пожовтіння розсади може бути "неправильний" ґрунт. У жодному разі не використовуйте для розсади городню землю, адже вона може бути перенасиченою різними речовинами. Зверніть увагу на слабокислий ґрунт.

Також причиною пожовтіння розсади може бути густий посів. Таким чином, помідори показують, що їм не вистачає поживних речовин. У такому разі їх потрібно прорідити та підгодувати.

Раніше "Телеграф" писав, які культури можна сіяти після помідорів. Оскільки томати окислюють ґрунт, його потрібно засівати правильними рослинами.