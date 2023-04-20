Весняний коридор затемнень: головні дати та заборони цього періоду

Астролог розповів, що нам несе сезон затемнень цієї весни і які заняття допоможуть обернути його енергію на свою користь

У четвер 20 квітня 2023 року сталося сонячне затемнення. Воно ж дало старт першому коридору затемнень цього року. Астрологи переконані, що цей період має особливу енергію і вплив на людей.

"Телеграф" розповідає, коли починається та закінчується коридор затемнень навесні 2023 року. Є кілька астрологічних рекомендацій, які допоможуть пройти його менш болісно.

Зазвичай відбувається два затемнення з різницею у два тижні. Якщо перше випаде на молодик (сонячне затемнення, як сталося 20 квітня), то друге — повний місяць (мова про місячне затемнення відповідно). Період між цими подіями називають сезоном чи коридором затемнень.

Весняний коридор затемнень починається 20 квітня 2023 року у сонячному затемнення в Овні — вогняний знак, у тому числі відповідальний за зброю та військові дії. Закінчується 5 травня 2023 — тоді відбудеться місячне затемнення в знаку Скорпіон — символ сексуальності, пристрасті, влади. Цікаво, що згадані знаки належать до різних стихій – вогню і води. Тому не виключено, що ця гримуча суміш призведе до потрясіння в сезон затемнень цієї весни.

Що не можна робити під час коридору затемнень навесні 2023

За словами астрологів, вплив коридору затемнень на людей починається десь за тиждень до його старту і втрачає силу лише через 6-7 днів після закінчення. Як зазначає астролог Сергій Міщенко у Facebook, у ці дні ми можемо помічати зміни у самопочутті, емоційні перепади та втому.

Експерт не виключає, що вогненний Овен та водний Скорпіон у зв’язці сезону затемнень можуть спровокувати непорозуміння і сварки. За його словами, у цей час потрібно бути готовими до гніву та роздратування, щоб утриматися від провокацій.

Що не можна робити в період коридору затемнень 20 квітня – 5 травня 2023 року:

Починати справи.

Приймати важливі рішення.

Міняти місце роботи.

Підписувати важливі документи, здійснювати великі покупки та угоди.

Брати в борг і позичати гроші.

Брати участь у конфліктах та піддаватися провокаціям.

Призначати серйозні хірургічні операції.

Як обернути енергію весняного сезону затемнень на свою користь

Езотерики вбачають користь від сезону затемнень. Енергія цього періоду сприяє духовному розвитку та глибинним трансформаціям, зазначає Міщенко.

Що потрібно робити під час коридору затемнень 20 квітня – 5 травня 2023 року:

Медитувати.

Проводити ритуали для залучення енергії та наповнення ресурсом.

Займатися йогою та дихальними практиками.

Приділяти час творчості у всіх його формах.

Акцентувати увагу на темах самопізнання і саморозвитку.

Повертати усі борги.

Завершувати розпочаті справи та виконувати дані раніше обіцянки.

Прописувати плани й цілі на найближчі півроку-рік (як матеріальні, так і духовні).

Відпочивати, розслаблятись, відновлювати сили.

Раніше "Телеграф" розповідав, життя яких знаків Зодіаку сонячне затемнення кардинально переверне. Декому варто готуватися до доленосних, але приємних подій.