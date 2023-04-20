Півонії порадують дуже пишним цвітінням: яке добриво для них вибрати

Правильний догляд за квітами дуже важливий

Півонії — одні з найперших літніх квітів, які розпускаються на ділянці. Їхні яскраві та пишні шапки видно здалеку. Налюбуватися красою цих квітів неможливо. Але щоб піони були справді пишними, їх треба правильно удобрювати.

Коли ви побачили, що з-під землі проклюнулися перші червоні паростки, значить настав час вносити добриво. Для першої підгодовування розведіть у 10 л води 1 ст. л. аміачної селітри. Такий обсяг добрива розрахований на 1 кущ. Потім насипте навколо тонкий шар перегною.

Наступне підгодовування потрібно провести, коли на півонії з’являться бутони. Змішайте по 0,5 ст. л. аміачної селітри та суперфосфату та 0,3 ст. л. калійної солі Отриману суміш розкидайте під кущем та прикопайте.

Коли півонії почнуть цвісти, знову використовуйте сухе добриво.

Завершальне підгодовування проводиться після того, як зав’яне остання квітка. Змішайте 0,5 ст. л. суперфосфату та 0,3 ст. л. калійної солі та підгодуйте рослину.

Забезпечити рясне цвітіння допоможе видалення бутонів. Зрізати їх потрібно за перших ознак в’янення. У перші два роки бажано залишати мінімум бутонів, щоб півонії перенаправили енергію на розвиток кореневої системи.

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