Помідори рости не будуть: які овочі не можна садити поряд з томатами

Деякі рослини можуть загальмувати зростання помідорів, якщо ростуть на грядках неподалік

При посадці овочів на городі важливо враховувати не лише дати з посівного календаря городника, а й уважно вибирати сусідів за грядкою. Така популярна культура, як помідори, не з усіма рослинами може ужитися.

Щоб помідори не перестали рости, правильно розміщуйте культури поряд із ними на городі. Докладніше про це пише Express.

Що не можна садити поряд із помідорами

По-перше, поганий сусід – капуста. Рослина сімейства хрестоцвітих гальмуватиме зростання томатів. Обидві культури конкуруватимуть за поживні речовини, але капуста здатна поглинути більшу їх частину. Крім того, вона виділяє хімічну речовину, яка блокує всмоктування мікроелементів із ґрунту томатами.

Не менш невдалим буде сусідство помідорів із кабачками чи огірками. Пишне листя рослин створює тінь, в результаті ґрунт навколо них висихає довше, ніж поблизу томатів. Це збільшує ризик зараження борошнистою росою всіх перерахованих рослин.

Картопля та баклажани також нашкодять вашій томатній грядці. Ці культури належать до сімейства пасльонових, тому схильні до тих самих хвороб і шкідників. Простіше кажучи, у разі зараження когось із рослин інші з більшою ймовірністю підхоплять "недугу". Картопля може "поділитися" з томатами жуком та фітофторою.

Кукурудза – ще один поганий сусід для томатів. Кукурудзяна совка може знищити урожай помідорів у тому числі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що досвідчені дачники додають у ґрунт перед посадкою томатів. Завдяки хитрощі помідори миттєво йдуть на зріст.