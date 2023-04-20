Як врятувати пожовклий озимий часник: хитрість, яка вбереже ваш урожай

Існує ряд причин, чому часник може пожовкнути.

Багато городників на зиму на своїх ділянках висаджують часник озимий. Це дуже поширена практика, тим більше що такий сусід дуже корисний для інших овочів, наприклад для перцю. Однак буває так, що на весну пір’я часнику починає жовтіти. Чому так відбувається?

Як зазначає портал prostoway, причин подібної "поведінки" часнику може бути кілька. Тому, щоб допомогти рослині, спочатку потрібно дізнатися про причину її "хвороби".

Чому озимий часник може пожовтіти:

надто вологий ґрунт чи недостатність вологи

не вистачає поживних речовин

тривалість низької температури взимку

пізні весняні заморозки

шкідники та хвороби

кислий ґрунт

Всі ці проблеми можна вирішити і помічник тут один — правильний догляд. Щоб захистити свій урожай від усіх цих факторів, потрібно дотримуватись правил вирощування.

Перше, що потрібно зробити — це перевірити чи не сухий ґрунт, і якщо потрібно — полийте часник. Також обробіть стебла розчином сульфату калію та полийте під корінь марганцевим чи соляним розчином. Суху кірку потрібно розпушити, а у разі надмірної кислотності – розкисліть ґрунт деревною золою.

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