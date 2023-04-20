Найпростіший і найдешевший спосіб позбутися бур’янів у саду: прийом досвідчених дачників

Цей метод боротьби з небажаною рослинністю на ділянці не коштуватиме жодної копійки

Дачний сезон вже у розпалі. І поки овочі на городі ще не радують урожаєм, бур’яни ростуть без зайвих зусиль. На щастя, простий і дешевий трюк прибере будь-яку небажану рослинність хоч на клумбі, хоч у саду.

Як позбутися бур’янів на ділянці? Все, що вам знадобиться, окріп. Про лайфхак розповідає видання Express.

Досвідчені дачники не поспішають закуповувати у магазині хімічні засоби для боротьби з бур’янами. Є натуральна альтернатива, яка ефективно вирішить проблему, і йдеться про звичайний окроп. Перевага методу в тому, що він не зашкодить довколишнім рослинам.

Що потрібно робити, щоб позбутися бур’янів за допомогою окропу? Нагрійте чайник до 100 градусів. Діяти потрібно швидко, щоб вода залишалася гарячою. Краще одягнути рукавички, щоб уникнути опіків. Лійте рідину прямо з чайника на бур’яни. Присядьте навпочіпки, щоб вода потрапляла в "ціль". Корисна порада посилить ефект: обріжте листя на поверхні, перш ніж лити воду на бур’яни – так вода потрапить прямо на корінь, що знижує ймовірність повторної появи бур’янів.

Гаряча вода, грубо кажучи, сприяє в’яненню зелені, завдяки чому бур’яни легко видаляються. Крім того, дві-три маніпуляції з окропом запобігають подальшій появі бур’янів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є ще один перевірений спосіб боротьби з бур’янами у дворі чи на городі. Вас виручить саморобний розчин із підручних компонентів.