Ретроградний Меркурій вже тут: п’ять порад астролога, щоб пережити цей непростий час

Про ретроградність Меркурія ходить багато жартів, але астрологи і справді називають цей період особливо чутливим

Після першого сонячного затемнення 2023 року починається період ретроградного Меркурія. Тобто рух планети ілюзійно йде у зворотний бік. За словами астрологів, це не найкомфортніший час для всіх нас.

"Телеграф" розповідає, коли починається та закінчується ретроградний транзит Меркурія навесні 2023 року. Прості астрологічні поради допоможуть пережити цей сезон безболісно.

Дата ретроградного Меркурія 2023

Планета комунікацій, інтелекту та пересувань Меркурій розпочинає ретроградний рух у знаку Телець із п’ятниці, 21 квітня 2023 року. Небесне тіло перебуватиме в такому положенні близько трьох тижнів аж до неділі, 14 травня 2023 року.

Нью-йоркський астролог Емілі Ньюхаус пише на порталі Allure, що Меркурій управляє спілкуванням, подорожами та обміном грошей. У цей час може панувати хаос: плани скасовуються, дати плутаються, техніка виходить з ладу, а гаманці губляться. Тому розумно в ці дати собі паузу і навіть сповільнитися.

Що відбувається, коли Меркурій рухається назад? У фазі ретроградності він перебуває кілька разів на рік. За словами астролога, у такі дні все навколо нас працює не так, як завжди. Кожна справа потребує більше часу й зусиль. Зірки просять нас мислити нестандартно та більше покладатися на інтуїцію. Ваш автобус не приїжджає, банкомат "зажував" карту, все буквально валиться з рук: можливо, причиною таких подій є саме ретроградний Меркурій.

Ретроградна фаза Меркурія навесні-2023 припадає на знак Зодіаку Телець – це земний знак, який любить бути повільним, методичним та практичним у житті. Разом із Меркурієм Телець провокуватиме нас на впертість і жорсткість.

Як пережити ретроградний Меркурій

Астролог розповідає, як уникнути негативних наслідків ретроградного Меркурія та максимізувати його можливі переваги. Варто звернути увагу на п’ять порад:

Виділяйте додатковий час для поїздок як на короткі, так і на далекі відстані. Двічі перевіряйте всі повідомлення електронної пошти та месенджерів, перш ніж натискати кнопку "Надіслати". Якщо хтось образить вас, переконайтеся, що це не через непорозуміння чи випадковість. Використовуйте час, щоб зробити будь-які повторні речі. Наприклад: перегляд, переписування (редагування), переосмислення, реорганізація, розхламлення, редизайн (можливо веб-сайту або бізнес-плану). Зробіть перерву. Уповільніться, прийміть ванну чи сходіть на масаж.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли розпочинається весняний коридор затемнень у 2023 році. Астрологи вважають, що цей період має особливу енергетику.