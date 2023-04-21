Що додати у воду для поливу, щоб отримати багатий урожай солодкої моркви

Поєднуємо звичайний полив моркви з дієвим підживленням

Буває так, що навіть посадивши солодкі сорти культури, в результаті навіть досвідчені городники все одно одержують несмачний урожай. У цьому матеріалі мова йтиме про моркву.

Важливо знати, що для підвищення солодкості помаранчевих коренеплодів полив звичайною водою не обмежується. Про це пише ogorod. Щоб морква виросла не лише солодкою, а й великою, її потрібно двічі за сезон поливати підсоленою водою. Це прискорить ріст моркви та відлякає шкідників.

Як виростити солодку моркву

На 10 літрів води додаємо одну столову ложку кухонної солі. Розмішуємо сіль, щоб повністю розчинилася. Перед поливом сольовим розчином ґрунт зволожуємо.

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