Садові інструменти завжди будуть гострими та не заіржавіють: геніальний лайфхак для городників

Самозаточуючий тримач для садового інструменту легко зробити своїми руками

Для роботи в саду та городі доводиться використовувати багато різних інструментів. Ножі, секатори, лопатки та інші помічники вимагають правильних умов зберігання та глибокого очищення хоча б двічі на рік. Але капітальне чищення можна і не робити, якщо правильно доглядати інструменти щодня.

Експерт із ведення домашнього господарства Джилл Ністул пропонує зробити своїми руками очищуючий та заточуючий тримач для садових інструментів. Для його створення знадобиться керамічний горщик, пісок та мінеральна олія.

Пісок завдяки абразивним властивостям допоможе зберегти інструмент гострим, а олія збереже інструменти добре змащеними, захищаючи їх від іржі та накопичення бруду.

Як зробити тримач для садових інструментів

Вам знадобиться:

горщик середнього розміру

аерозольна фарба (за бажанням)

герметик для кераміки (за бажанням)

велике відро

пісок

мінеральна олія

Почніть із забарвлення горщика, якщо хочете! Як тільки фарба висохне, накрийте горщик шаром герметика для кераміки.

Поки фарба та герметик сохнуть, можна змішати пісок та олію. Насипте пісок у велике відро і додайте приблизно 500 мл мінеральної олії. (Якщо ви не можете знайти мінеральну олію, можна використовувати дитячу олію — це теж мінеральна олія, але з додаванням ароматизатора). Використовуйте кельму або інший садовий інструмент, щоб перемішати пісок і масло, доки масло не розподілиться рівномірно по всій поверхні.

Якщо на дні горщика є дренажний отвір, заклейте його парою шматочків клейкої стрічки.

Наповніть горщик маслянистим піском і трохи утрамбуйте його.

Такий тримач не тільки зберігатиме інструменти у відмінному стані, але й стане окрасою ділянки.

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