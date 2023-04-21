Секрет великого врожаю кабачків: ось які рослини потрібно садити поряд

Ці "сусіди" відлякають шкідників і оздоровлять ґрунт

Кабачки є практично на кожному городі. Їх потрібно правильно удобрювати та поливати. Але багато хто не знає, які культури можна посадити поряд з кабачками, щоб отримати максимальну віддачу у вигляді багатого врожаю.

Хоча кабачок і вважається овочем досить невибагливим, все ж таки не кожна рослина зможе стати для нього хорошим сусідом. З цією роллю чудово впораються три рослини — вони відлякають шкідників і оздоровлять ґрунт, пише bb.lv.

Кріп

Відлякує шкідників і приваблює своїм ароматом на грядку комах, які позбавлять кабачок від попелиці.

Ярий часник

Відмінний засіб від попелиці. Добре оздоровлює ґрунт.

Горох

Підвищує родючість ґрунту. Горох зазвичай висаджується досить рано з тим розрахунком, щоб збагатити ґрунт, поки кущики кабачків ще маленькі.

Раніше "Телеграф" писав, які рослини не можна садити поряд із помідорами, щоб не угробить врожай. Деякі рослини для томатів є справжніми ворогами.

Також ми розповідали, яку процедуру потрібно зробити перед посадкою капусти. Існує кілька методів замочування насіння культури, кожен з яких має свої переваги.