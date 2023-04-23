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Виберіть картинку і дізнайтеся, що приховує ваша підсвідомість

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Ворожіння по картинці
Ворожіння по картинці. Фото pexels.com

Подивіться на картинки та виберіть ту, яка сподобалася вам найбільше

Як зрозуміти, що приховує нашу підсвідомість? Воно, в принципі, подає нам якісь знаки? Щоб розібратися в цьому, вам допоможе найпростіший психологічний тест з картинки.

Подивіться на ці картинки та виберіть ту, що подобається більше за інших. Подобатися може одна, а привертати увагу інша, але прислухайтеся до себе і ви зрозумієте яку треба вибрати. Якщо ніяк не виходить зробити вибір, згадайте яку картинку помітили першою і сміливо можна вибирати її.

Виберіть котика, який вам сподобався і дізнайтеся, що зберігає вашу підсвідомість :

Ворожіння по картинці

Результати тесту:

  • Котик №1

Помнете, що ви коваль свого щастя! Усі події, які відбуваються у вашому житті, як позитивні, так і негативні – результат лише ваших дій. Не варто звинувачувати навколишніх у своїх невдачах та бідах. А також, пам’ятайте, що порівнювати себе з іншими людьми – не найкращий варіант, який може бути. Почніть працювати над собою, розвивайте в собі таланти, якщо ви хочете досягти успіхів у житті. Адже ніхто, крім вас самих, не зробить життя кращим.

  • Котик №2

Якщо ви вибрали котика, під номером 2, це говорить про те, що ви все ще живете минулим. Відпустіть минуле, яке так тягне вас назад і не дає жити повноцінним життям. Пам’ятайте, що після дощу настає веселка. Відпочиньте, влаштуйте собі перезавантаження і починайте жити справжнім!

  • Котик №3

Якщо ви вибрали сіамського котика під 3 номером, ваш вибір говорить про те, що в даний період життя ви дуже переживаєте про свої проблеми. Не варто сумувати і впадати в нудьгу. Пам’ятайте, що завжди є розв'язання будь-якої проблеми. Головне не панікувати та мислити розумно.

Зазначимо, що такі тести також можуть допомогти дізнатися, що на вас чекає найближчим часом. Розслабтеся, "відключіть" мозок, заплющите очі, видихніть і виберіть одну картинку.

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#Тест #Психологічний тест