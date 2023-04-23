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Що категорично не можна робити при посадці картоплі: залишитеся без урожаю

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Як правильно садити картоплю
Як правильно садити картоплю. Фото pexels.com

Дотримання простих правил при посадці гарантує збирання непоганого врожаю

Стартує сезон посадки картоплі. Недосвідченим городникам може здатися, що нічого складного у цьому немає. Насправді навіть одна помилка може коштувати всього врожаю. Тому при посадці картоплі потрібно дотримуватися низки правил.

У картоплі для посадки в жодному разі не повинно бути довгих паростків, пише rbc.ua. Така картопля буде дуже довго сходити. Або навіть взагалі не зійде. Якщо паросток більше ніж 3 см, обламайте його.

Велика помилка – саджати майбутні кущі картоплі близько один до одного. Відстань між лунками має бути близько 35 сантиметрів. Оптимальна відстань між рядками – 60-70 см.

Невелика хитрість для заощадження простору. Наприкінці ряду посадіть картоплю з відривом 15 сантиметрів друг від друга. А коли сходи зійдуть, ви зможете пересадити кущики на ті ділянки, де овочі не проклюнулися.

Правильно підберіть час для посадки. Якщо посадити рано, вона може почати замерзати у ґрунті. Або ж буде водянистою.

За деякими версіями, садити картоплю потрібно коли починають розпускатися листочки на деревах. Найпізніший термін посадки картоплі – весняний Микола, 22 травня.

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