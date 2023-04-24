Попелиця не наблизиться до кущів троянд: яким саморобним розчином потрібно обробити квіти

Попелиця може знищити пелюстки квітів, але проста маніпуляція захистить троянди від паразитів

Догляд за трояндами потребує чимало зусиль. Потрібно не тільки удобрювати кущі, щоб запобігти хворобам, а й своєчасно позбавлятися шкідників. Один домашній засіб чудово справляється з попелицею.

Щоб позбавити попелиці, потрібно обробити троянди саморобним розчином із трьох інгредієнтів. Про це пише видання "Вона".

Так, для приготування засобу проти попелиці на трояндах потрібні лише натуральні компоненти:

Тютюновий пил (можна замінити на кульбабу).

Господарське мило.

Ефірна олія хвойних рослин (за можливості).

Як приготувати розчин для обробки троянд від попелиці? Дійте у три етапи:

Близько склянки тютюнового пилу висипати в літр води, поставити на вогонь, як закипить — проварити кілька хвилин. Потім залиште суміш настоюватися на добу. За таким же принципом готуйте відвар з кульбаби (вистачить одного пучка), якщо вищезазначений інгредієнт знайти не вдалося. Окремо підготуйте мильний розчин. Кип’ятити нічого не треба. Просто розчиніть брусок мила у літрі теплої води. Щоб прискорити процес, спробуйте натерти мило на тертці. Тепер змішуємо обидва розчини, виливаємо у відро і додаємо необхідну кількість води. За бажанням влийте хвойну ефірну олію (цей запах обожнюють сонечка, які із задоволенням ласують попелицею).

Як обробляти троянди від попелиці? Передозування неможливе, тому влийте розчин у розпилювач та щедро обприскуйте кущі кожні 1,5 тижні.

Досвідчені садівники рекомендують обробляти від попелиці не лише кущі троянд безпосередньо, а й рослини поблизу. Так ви точно знищите ризик повторної появи шкідників.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким натуральним засобом удобрюють троянди квіткарі, щоб рослини пишно квітнули. Ефект від такого підживлення буде помітний дуже скоро.