Коли садити гарбуз та чим його удобрювати: хитрощі досвідчених городників

Дотримуйтесь простих правил та восени зберете шикарний урожай

Час посадки овочів та фруктів значно впливає на отриманий наприкінці сезону врожай. Важливо не пропустити потрібний час для тієї чи іншої культури. Травень — чудовий час, щоб висадити на ділянці кавуни, дині та гарбузи.

Хороший урожай гарбуза можна зібрати, якщо посадити його після томатів, картоплі, гороху та квасолі, радять у Telegram-каналі Дача.Сад та город UA. Не потрібно нехтувати й добривами. Правильне підживлення під час посадки відіграє важливу роль.

Добриво для гарбуза готується лише з трьох компонентів. Змішайте жменю перегною, склянку золи та 50 г суперфосфату. Добриво готове.

Ґрунт для дині потрібно підготувати заздалегідь. За 2 тижні до посадки накрийте землю агроволокном для прогріву. У ґрунт можна додати золу. До осені потрібно обов’язково додати перегній або компост як підгодівлю для плодів.

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