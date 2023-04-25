Завдяки цим хитрощам равлики забудуть дорогу до вашої ділянки: натуральні засоби, які захистять від шкідників

Ці поради допоможуть прогнати равликів, не використовуючи хімікати і не завдаючи шкоди вашим рослинам.

Равлики – це дуже небезпечні шкідники для кожного дачника, адже вони можуть завдати шкоди рослинам та городу. Вони живляться рослинами з м’якою текстурою і тому можуть вражати квіти, листя або молоді пагони, а також можуть пошкоджувати плоди або насіння розсади та атакувати цибулини рослин, їх бульби або навіть коріння. Як же можна позбутися цих шкідників?

Як зазначає портал santeplus, єдиний спосіб захистити свій сад від равликів і слимаків, не завдаючи шкоди вашим рослинам, — це використовувати натуральні прийоми. Ділимося з вами трьома найефективнішими.

Як позбутися равликів на своїй ділянці

Тримайте равликів якомога далі від саду за допомогою рослин-репелентів

Равлики не люблять деякі рослини, такі як шавлія, лаванда, імбир, чебрець або петрушка. Вирощуйте ці репеленти у своєму саду, щоб ці шкідники не атакували ваші рослини.

Створюйте бар’єри, щоб не пустити равликів у садок

Оскільки равликам потрібна волога для пересування ґрунтом, ви можете поставити навколо своїх рослин перешкоди, які зроблять ґрунт сухим і шорстким і, таким чином, перешкоджають переміщенню равликів до ваших рослин. Для цього можна розкидати навколо рослин шматочки яєчної шкаралупи, каву, деревну стружку або навіть вибрати деревну золу або тирсу. Ви також можете посипати рослини дрібним піском, щоб захистити їх від равликів.

Використовуйте натуральні репеленти, щоб злякати равликів

Щоб запобігти вторгненню равликів у ваш сад, ви можете використовувати гній папороті. Для цього замочіть 100 г листя папороті звичайної в літрі води. Залишіть на 10-12 годин, потім прокип’ятіть його в каструлі протягом 20 хвилин, не закриваючи кришкою. Відфільтруйте розчин і перелийте його в пульверизатор і розпорошіть на рослини, які ви бажаєте захистити. Зверніть увагу, що термін придатності цього розчину становить лише 24 години.

Також можете приготувати часниковий відвар для відлякування равликів. Для цього можна просто роздавити в місткості кілька зубчиків часнику та залити водою, після чого залишити на кілька днів. Потім процідіть суміш і перелийте її у пляшку з пульверизатором. Розпиліть розчин тільки біля підніжжя рослин.

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