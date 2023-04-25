Навіщо закопувати насіння моркви перед посівом: хитрий трюк городників

Час очікування сходу моркви значно скоротиться

Для городників дуже важливо, щоб посіяне насіння зійшло. Насінню моркви потрібно від тижня до місяця для того, щоб проклюнутися з-під землі після посіву. Але є хитрість, яка скоротить час очікування паростків цього овочу.

Досвідчені господарі радять за 10 днів до посадки провести спеціальну процедуру із насінням моркви. Покладіть насіння в полотняний мішечок. Якщо такого немає, можна використовувати шматочок тканини та зав’язати його у вузлик.

Виберіть місце на ділянці, на якій ніхто не ходитиме. Викопайте там лунку глибиною приблизно 30 сантиметрів і покладіть туди мішечок із насінням. Засипте лунку і зверху покладіть плівку, щоб захистити землю від пересихання. Якщо погода сира і земля дуже волога, замість плівки зверху насипте мульчу.

Через десять днів викопайте мішечок. За цей час насіння встигне пустити паростки. Зробіть глибокі лунки, полийте їх водою і розподіліть на них насіння. Присипте майбутню моркву ґрунтом.

Після такої процедури перші сходи моркви з’являться з-під землі вже через 3-5 днів.

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