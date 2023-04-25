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Навіщо закопувати насіння моркви перед посівом: хитрий трюк городників

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Секрет швидких сходів
Секрет швидких сходів. Фото botanichka.ru

Час очікування сходу моркви значно скоротиться

Для городників дуже важливо, щоб посіяне насіння зійшло. Насінню моркви потрібно від тижня до місяця для того, щоб проклюнутися з-під землі після посіву. Але є хитрість, яка скоротить час очікування паростків цього овочу.

Досвідчені господарі радять за 10 днів до посадки провести спеціальну процедуру із насінням моркви. Покладіть насіння в полотняний мішечок. Якщо такого немає, можна використовувати шматочок тканини та зав’язати його у вузлик.

Виберіть місце на ділянці, на якій ніхто не ходитиме. Викопайте там лунку глибиною приблизно 30 сантиметрів і покладіть туди мішечок із насінням. Засипте лунку і зверху покладіть плівку, щоб захистити землю від пересихання. Якщо погода сира і земля дуже волога, замість плівки зверху насипте мульчу.

Через десять днів викопайте мішечок. За цей час насіння встигне пустити паростки. Зробіть глибокі лунки, полийте їх водою і розподіліть на них насіння. Присипте майбутню моркву ґрунтом.

Після такої процедури перші сходи моркви з’являться з-під землі вже через 3-5 днів.

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#Поради #Морква #Сад і город