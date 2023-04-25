Захистити свій сад від мурах можна за допомогою простих підручних засобів: топ-6 ефективних "рецептів"

Декілька простих і природних порад, як позбутися мурах

Мурахи часто знаходять притулок у саду чи теплицях. Вони швидко розмножуються, утворюючи кілька колоній. Хоча вони і відіграють роль запилювачів, вони можуть завдавати неприємностей, особливо коли вони нападають на рослини. Крім того, вони залучають попелицю, яка може завдати шкоди рослинам. На щастя, є кілька натуральних засобів, які ефективно відлякують цих комах від вашої ділянки.

Як зазначає портал santeplus, рекомендується використовувати натуральні розчини, щоб якнайкраще захистити свій сад від цих шкідливих комах. Розповідаємо вам про шість найдієвіших методів.

Як позбутися мурах у саду

Намалюйте перешкоду для мурах

Щоб мурашки не спустошували ваші плантації, можна використати цей метод, який полягає в тому, щоб намалювати лінію крейдою біля квітів або на стовбурі фруктового дерева. Мурахи не вийдуть за межі шляху і покинуть цей простір. Ви також можете створити бар’єр проти мурах, використовуючи рулон клейких смужок або тальк, змішаний із 60-градусним спиртом. Висипаючи суміш на ґрунт плантацій, ви запобігаєте доступу до неї мурах.

Використовуйте лимон

Лимон діє на мурах як природний інсектицид. Просто розведіть сік чверті лимона в невеликій місткості з водою, перш ніж розпорошувати суміш на уражені рослини або мурашники. Кислотність лимона не тільки відлякає мурах, а й запобігатиме їхньому поверненню.

Посадіть рослини-репеленти, щоб відлякувати мурах

Такі рослини як м’ята, базилік, часник або лаванда є відмінними союзниками у боротьбі з мурахами. Їхній запах ці комахи зовсім не люблять. Таким чином, вони діятимуть як репелент; мурахи не будуть убиті, але триматимуться якомога далі від вашого саду.

Розпиліть оцет на рослини, заражені мурахами

Крім властивостей, що очищають, оцет є хорошим природним інсектицидом. Ви можете безпечно використовувати його на своїх рослинах, змішавши таку ж кількість продукту та води у тазику. Перелийте все в пульверизатор і розпорошіть розчин на рослини.

За допомогою кавової гущі

Якщо ви кофеман, це рішення для вас! Після кожного використання швидко збирайте кавову гущу для компосту. За допомогою ложки розподіліть ще вологий продукт по основних шляхах, якими ходять мурахи. Їх привабить продукт, який є справжньою отрутою для цих комах.

Використовуйте корицю, щоб відлякати мурах

У боротьбі з мурахами може допомогти кориця. Ця спеція, яку часто використовують на кухні для надання аромату стравам та десертам, допомагає відлякувати цих комах. Вставте палички кориці у ґрунт вашого саду поруч із їхнім гніздом та вуаля! Ефірну олію кориці також можна розпорошити по всій поверхні "зараженої" ділянки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ваша ділянка може зацікавити кротів. На щастя, є гуманні способи впоратися із цим шкідником.