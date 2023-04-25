Чим обробити капусту, щоб не було гусениць все літо: народний лайфхак

Названо найдешевшу настоянку на основі однієї рослини

Досвідчені городники повинні знати, якими перевіреними рецептами позбутися шкідників на городі без використання хімікатів.

Поява гусениці на капустяній грядці обов’язково призводить до пошкодження рослини – на листі з’являються численні дірочки, через що починається процес гниття. Один перевірений копійчаний рецепт може позбавити гусениць на капусті без краплі "хімії", і в цьому нам допоможе чистотіл. Про це пише ogorod.

Як урятувати врожай капусти від гусениць

Готуємо засіб на основі чистотілу. Подрібнюємо рослину (має бути близько 500 г) і укладаємо на дно відра. Заливаємо теплою рідиною (до країв відра). Залишаємо настоюватися на 24 години. Потім проціджуємо рідину, що вийшла, а далі додаємо трохи рідкого мила. Після цього залишається лише обдати капусту, але не переборщуємо з настоєм — він повинен потрапляти на рослину краплями.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим підгодовувати огірки, щоби виростити гідний урожай. Без необхідних добрив урожай цієї овочевої культури буде лише гіршим.