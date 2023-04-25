Чим поливати огірки, щоб збільшити врожай у рази: підживлення з трьох інгредієнтів

Зробити добриво для огірків легко своїми руками

Огірки – найпопулярніша культура на городі. Цей овоч досить невибагливий, але, як і інші рослини, вимагає догляду та добрив. Натуральне підживлення для огірків збільшить урожай плодів у рази.

Досвідчені городники радять виготовляти добриво для огірків своїми руками. Про це пише "Вона".

Якщо ви не прихильник спеціальних добрив з магазину, то зробіть альтернативну підгодівлю в домашніх умовах. Завдяки саморобному добриву огірки отримають необхідні стимули та зростатимуть набагато краще, що в майбутньому принесе вам щедрий урожай.

Щоб приготувати добриво для огірків, візьміть деревний попіл, 9-відсотковий столовий оцет і воду. Вам необхідно змішати у відрі води по одній склянці попелу та оцту. Після цього залиште настій на кілька годин. Потім розбавте водою в 3 рази.

Підживлення використовують як поливання огірків. Лійте розчин під кущ. Зазвичай йде по 1-2 літри на кущ. У будь-якому випадку переживати не варто, оскільки передозування цим добривом неможливе.

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