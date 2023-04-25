Перці виростуть здоровими і міцними: яким саморобним підживленням їх удобрювати

Правильне добриво стимулює культуру до зростання, завдяки чому перець засипле вас плодами

Перець – одна із обов’язкових культур на городі. Правильний догляд за рослиною та добрива гарантують дачникам розкішний урожай. До того ж, підживлення для перців легко виготовити своїми руками.

Щоб перці росли здоровими та міцними, потрібно двічі внести саморобне добриво на основі крейди. Про це пише журнал "Вона".

Як приготувати підкорм для перців в домашніх умовах? Вам знадобляться лише три інгредієнти:

1 сірникова коробка сечовини (без гірки);

1 склянка крейди;

10 л теплої води.

Важливо: дотримуйтесь дозування. Перемішайте усі інгредієнти — підживлення готове.

Як удобрювати перець розчином на основі крейди? Вносити добрива слід двічі. Перший раз – через кілька тижнів після висаджування розсади. Другий – перед етапом цвітіння. Під один кущ лийте близько 1 л суміші.

Таке саморобне добриво наситить рослину азотом. Підживлення легко засвоюється перцями, стимулює ріст та зміцнює стебла. Ви помітите ефект дуже скоро за яскраво-зеленим листям.

Раніше "Телеграф" розповідав про секрет досвідчених дачників щодо вирощування перцю на городі. Проста хитрість при посадці збільшить шанси на гарний урожай.