Чим у жодному разі не можна удобрювати картоплю

Не сипте це добриво в лунки при посадці картоплі

Як і будь-якій іншій городній культурі, картоплі потрібні добрива, щоб якість і розмір бульб був великий, а врожай виходив рясним. Але не всі знають, що деякі популярні добрива можуть принести рослині лише непоправну шкоду.

У період висадки в ґрунт картоплі, яка є досить примхливою культурою, багато дачників насипають у лунки золу. Цього робити не варто, пише ukr.media.

Чому картоплю не можна удобрювати золою

Це розсипчасте підживлення не дозволяє картоплі засвоювати калій і робить грунт лужним. Тому досвідчені городники не рекомендують золу в якості добрива картоплі під час посадки її в ґрунт.

Чим можна удобрювати картоплю

Картопля любить натуральні підживлення, зокрема звичайний гній. Його рекомендується вносити заздалегідь до посадки бульб, щоб він встиг перегнити. А перед тим як покласти картоплю в лунки, варто додати туди трохи калію та фосфору.

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