Грошовий гороскоп Таро на травень: Стрільці можуть отримати підвищення, а Діви — зануритися в борги

Кінець весни у багатьох ознаменується застоєм із фінансами

Останній місяць весни 2023 року для більшості ознаменується застоєм на роботі та фінансовими труднощами, проте деякі знаки Зодіаку все ж таки зможуть незважаючи ні на що покращити своє матеріальне становище.

На це вказує фінансовий розклад за картами Таро, який ми зробили для всіх знаків Зодіаку на травень 2023 року.

Ось такі карти випали у розкладі на цей місяць:

Овен — перевернутий Лицар пентаклів

На зрушення у плані фінансів у травні особливо не варто розраховувати, — у цьому положенні карта каже, що Ви начебто й працюєте, але винагороди, яку вважаєте заслуженою, не отримуєте.

Телець — перевернута Четвірка мечів

У цьому положенні карта каже, що у травні Ви можете бути не організовані та літати у хмарах, у зв’язку з чим плани та творчі задуми реалізувати не вдасться.

Близнюки — перевернута Королева мечів

У травні Ви більше будете схильні до чвар на роботі, ніж до ефективності, — Вас може переслідувати відчуття, що Ваша робота не має сенсу.

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Рак – перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що Ви будете схильні до конфліктів, деспотизму та агресії у травні, що не піде на користь діловій сфері. Намагайтеся бути м’якшими.

Лев — порожня карта

У колоді всього дві такі карти, які мають з обох боків сорочку. Вони випадають, коли з якихось причин не можна дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, майбутнє ще не визначено, або Вам не варто знати про нього.

Діва — Лицар мечів

У травні Вас може накрити марнотратство. Непродумані рішення, непостійність та відсутність розуміння ситуації можуть призвести Вас до фінансових труднощів.

Терези — перевернутий Туз кубків

Поки всі блага, доленосні зустрічі та можливості розбагатіти пройдуть повз Вас, а надії на покращення фінансового стану не виправдаються. Ваші спроби або не стануть успішними, або Ви просто не зможете їх гідно реалізувати.

Скорпіон — Десятка кубків

Це карта щастя, успіху, сімейного благополуччя, проте вона вказує на те, що Ваш успіх не обов’язково буде матеріальним, але Ви в будь-якому випадку будете задоволені своїм становищем.

Стрілець — Суд

Фінансова ситуація для Вас може різко змінитись у травні, швидше за все на краще. Вас можуть підвищити на роботі, або розпочате підприємство може успішно закінчитися. Також картка може вказувати на майбутній переїзд.

Козоріг — перевернута Зірка

Можливо, Ви б і хотіли досягти успіху, проте для цього поки що не вистачає сприятливих можливостей та віри у власні сили. У цьому положенні карта попереджає, що в травні на Вас чекає розчарування та крах надій.

Водолій — Світ

Ця карта обіцяє Вам удачу, процвітання та достаток у травні. Крім того, на Вас може чекати переїзд та/або отримання спадщини.

Риби — перевернутий Паж пентаклів

У цьому положенні карта говорить, що у травні Ви будете схильні більше халтурити, витати в хмарах і витрачати гроші, ніж їх заробляти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році.