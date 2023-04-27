Як посадити огірки на городі, щоб отримати неймовірний урожай: корисні поради

Уникайте цих помилок за будь-яку ціну

Багато городників на своїх ділянках вирощують огірки, проте не всі вони знають, як і коли це правильно робити. На жаль, але іноді через найменшу помилку можна позбутися всього врожаю. Щоб такого не сталося, розповідаємо про популярні помилки, а також про те, коли правильно висаджувати овоч.

Перше, про що хочемо сказати, що найкраще саджати насіння огірків навесні після останніх заморозків, пише santeplus. Пам’ятайте, що огірки не виносять заморозків і сильних холодів і ґрунт для їх проростання повинен бути не нижче 21°.

А тепер поговорімо про найпоширеніші помилки при вирощуванні огірків. Їх потрібно уникати за всяку ціну.

Помилки при вирощуванні огірків

Неправильний полив

Дуже важливо знати, коли та як поливати огіркові плантації. Насправді непостійна вологість негативно позначиться на смаку вашого овочу, який стане гірким. Використовуйте метод глибокого поливу, адже він забезпечує отримання достатньої кількості води корінням рослини, яке протягом днів поглиблюватиметься у пошуках вологи.

Щоб зрозуміти, коли ваші рослини потребують поливу, занурте палець у ґрунт. Якщо вона виходить сухою, значить, рослина потребує поливу.

Нестача поживних речовин

Огірки потрібно правильно підгодовувати, щоб добре росли. Коли овоч почне формувати квіти та розпускатися, його слід підгодувати збалансованим добривом. Переважно використовувати добрива, що підвищує рівень азоту в огірках.

Погана якість ґрунту

Огірки віддають перевагу ґрунту з рН від нейтрального до лужного, тому перед посадкою обов’язково перевірте ґрунт. Також важливо, щоб ґрунт був дренованим і м’яким. Для цього перед посадкою в землю додають компост.

Відсутність боротьби зі шкідниками та хворобами

Рекомендується зберігати пильність щодо шкідників та хвороб, які можуть спустошити ваш урожай. Найбільш поширеними шкідниками є огіркові жуки та попелиця. Найвідоміший спосіб позбутися їх — використовувати інсектициди.

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