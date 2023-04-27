Згубна отрута: дізнайтеся, яким рослинам протипоказане добриво золою

Зола зводить нанівець дію аміачної селітри

Зола — це універсальне добриво. Це ефективне екологічне калійне та фосфорне добриво, яке особливо добре підходить для кислих та нейтральних ґрунтів. Наприклад, це чудове підживлення для капусти. Однак його застосування піде на користь не всім культурам.

Бездумне використання золи може призвести до плачевних наслідків, пише sadogorod. Важливо знати, що не всі рослини "люблять" золу.

Які рослини не можна підгодовувати золою

Зола принесе більше шкоди, ніж користі, щавлю, лохині, вереску, гортензії, чорниці, журавлині та брусниці.

Золу не можна використовувати в таких ситуаціях:

У комплексі з доломітовим борошном зола сильно залужує ґрунт.

При внесенні в ґрунт разом із гноєм, коров’яком, пташиним послідом та іншою органікою знищує корисну мікрофлору.

Зводить нанівець дію аміачної селітри.

Разом із суперфосфатами призводить до надлишку фосфору.

При частому використанні значно знижує рівень кислотності ґрунту.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно обов’язково зробити перед посадкою капусти. Одна цікава процедура має багато переваг.