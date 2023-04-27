Як убезпечити врожай помідорів від хвороб: рецепт розчину з копійчаних інгредієнтів

Дізнайтеся, як захистити томати від фітофторозу

Виростити якісний урожай помідорів без застосування засобів захисту неможливо, оскільки тут завжди є безліч різноманітних шкідливих об’єктів, які не дають плодам нормально розвиватися та отримувати необхідні вітаміни та мінерали з добрив.

Як пише Ukr.Media, особливо втраті томатів загрожує така шкідлива хвороба як фітофтороз. Для боротьби з нею досвідчені дачники використовують розчин марганцівки та часнику.

Рецепт розчину з марганцівки та часнику

Беремо 150 г часнику та ретельно подрібнюємо. Масу, що вийшла, змішуємо з 200 мл води. Суміш настоюємо у темному місці протягом доби. Потім часниковий настій проціджуємо та додаємо 1 г марганцівки. Розбавляємо у відрі води. Обприскуємо у суху погоду. Обробку необхідно проводити щотижня, доки з’являться видимі ознаки поліпшення. Відповідно до профілактичних заходів, обприскувати розчином необхідно 1-2 рази на місяць.

Раніше "Телеграф" писав, чому помідори корисно висаджувати біля часнику, який відлякує шкідників, і гальмує розвиток патогенних грибів та бактерій.