Що додати у випічку, щоб вона не черствіла: один інгредієнт зробить її пишною надовго

З цим лайфхаком ваша випічка збереже свіжість надовго

Найулюбленіша ароматна випічка здатна не тільки порадувати нас своїм смаком, а й подарувати дому особливу атмосферу затишку. У перші години після приготування випічка м’яка та повітряна. Але згодом пиріжки, булочки чи домашній хліб починають черствіти, страва висихає і швидко втрачає свою свіжість.

Цей процес можна відстрочити. Для цього достатньо додати до тіста один секретний інгредієнт. Який саме – розповімо з Рixelinform.

Що додати у випічку, щоб вона не черствіла

Таким рятівним продуктом від швидкого висихання є манна крупа. Додайте одну столову ложку манки на 500 мл рідкого компонента тіста, і в результаті готова страва дуже довго зберігатиме м’якість. Відмінна консистенція випічки залишиться кілька днів.

Куди не можна додавати манну крупу

Такий лайфхак з манною крупою підходить далеко не до всіх видів борошняних виробів. Інгредієнт можна додати в тісто для млинців, а також основу для пиріжків або хліба. А от якщо з тіста планується приготування печива, тістечок, слойок, пельменів чи вареників, то манку не можна використовувати.

Якщо випічка прилипла до форми, її можна врятувати. Небагато часу — і цілий пиріг на столі.