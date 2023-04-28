Пройдіть тест і дізнайтесь свій найголовніший страх у житті

Подивіться на картинки та виберіть ту, яка першою кинулась вам в очі

Як правило, речі, на які ми звертаємо увагу в першу чергу, можуть дуже багато розповісти про різні "таємні" куточки нашої підсвідомості. А все це тому, що наш мозок має властивість переносити власні переживання та думки на об’єкт, який ми бачимо. Цей швидкий психологічний тест по картинці допоможе вам зрозуміти, чого ви боїтеся найбільше.

Подивіться на картинку і виберіть те, що першим кинулося вам у вічі:

дівчинка

метелик

полуниця

череп

дерева

Подивіться на картинку і дізнайтеся про свої страхи :

Результати тесту:

Дівчинка

Якщо першим, на що ви звернули увагу, стала дівчинка, яка сидить на траві, то, швидше за все, деякі ваші емоції були пригнічені ще у дитячому віці. Можливо також, що ви перенесли якусь травму в дитинстві. Підсвідомість може придушувати такі травми чи страхи: відсутність близьких стосунків із матір’ю, страх померти під час пологів, почуття залишеності. Можливо, в дитинстві вас надовго залишали наодинці вдома або в якомусь іншому місці.

Метелик

Метелика на цьому малюнку складно не помітити, адже він займає центральне положення на картинці. У різних культурах ця комаха має різне значення. Наприклад, якщо метелик вам приснився, то незабаром на вас чекає щось нове. Але, якщо метелик літає у темряві, — ви прогаяли якусь гарну нагоду. Ви відчуваєте зв’язок з потойбічним світом, можливо, зовсім недавно ви втратили близького друга або члена сім’ї.

Полуниця

У давнину полуниця вважалася ягодою кохання. Якщо це перше, що ви помітили, то ви боїтеся нових стосунків і нерозділених почуттів. Вам дуже хочеться нового кохання та стосунків, але цей незрозумілий страх дуже заважає. Швидше за все, такі емоції виникли через стосунки ваших батьків, адже вони є для вас прикладом.

Череп

На цій картинці череп – оптична ілюзія. Якщо серед усіх елементів ви спочатку помітили саме його, це означає, що ви дуже боїтеся смерті. Причому це виявляється в непередбачуваних ситуаціях і іноді виростає до неймовірних розмірів. Можливо, ви були свідком чиєїсь смерті, або переживаєте втрату родича.

Дерева

Можливо, вам властива двоїстість у характері. У крайніх випадках цей розлад доходить до шизофренії та біполярного розладу. Одна з ваших особистостей є лише проєкцією всіх ваших бажань, емоцій та почуттів, а друга займає чільну позицію.

Зазначимо, що такі тести також можуть допомогти дізнатися, що на вас чекає найближчим часом. Розслабтеся, "відключіть" мозок, заплющите очі, видихніть і виберіть одну картинку.