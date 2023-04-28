Іменини Станіслава у 2023 році: усі дні, коли Стас святкує День ангела

Напевно, кожен має хоч одного знайомого Стаса

Чоловіче ім’я Станіслав (також зустрічається форма Станислав) на сьогоднішній день нехай і не найпопулярніше в Україні, проте вельми поширене. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно взялося і коли всі Дні ангела Станіслава протягом року.

Значення імені Станіслав

Це типове двоосновне слов’янське ім’я, яке складено зі слів "встановлюватися" та "слава" і означає "той, що став славним", "той, що встановлює славу". Ім’я Станіслав має парне жіноче ім’я Станіслава, проте воно менш поширене. Зустрічаються такі форми імені, як Стас, Стасик, Стася, Слава, Славуня.

Найбільше ім’я Станіслав поширене у Польщі, Україні, Білорусі, росії.

Прийнято вважати, що носії імені Стас зазвичай спокійні, врівноважені та впевнені в собі, легко знаходять спільну мову з людьми, мають непогане ділове чуття, проте часто при цьому є поганими керівниками, але можуть бути добрими адміністраторами та дрібними підприємцями.

Коли День ангела Станіслава?

Носії імені Станіслав святкують свої іменини лише тричі на рік за церковним православним календарем, при цьому їхніми покровителями є святі Стахії. Найбільше шанується святий апостол від 70-ти, єпископ Візантійський Стахій Аргиропольський, його пам’ять шанують 17 січня і 13 листопада.

Крім того, менш важливі іменини Станіслава відзначаються 3 травня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено дарувати чоловікам на свята за народними прикметами, — деякі подарунки можуть викликати біди та неприємності.